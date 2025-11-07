Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Повторный брак в нашем обществе уже не вызывает удивления, но все-таки есть те, кто страдает от этого больше всего — дети. Они воспринимают это как трагедию, их мир рушится, они больше всего нуждаются в помощи в этой ситуации.

Сегодня ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предлагают поговорить о том, как помочь детям пережить развод родителей и как создать новую гармоничную семью без травмирования самых беззащитных участников ситуации. В этом им поможет кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой Наталья Старосельская.