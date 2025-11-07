Общество

Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре

Председатель общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и члены ОНК Алексей Зацепов и Ольга Шатова посетили участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-4, расположенный в Пскове. Главной целью визита стала проверка соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и условий содержания осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника областного УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и начальника УФИЦ Максима Жаронина комиссия совершила обход территории, осмотрела жилые комнаты, где проживают осужденные к принудительным работам, комнату для приема и приготовления пищи, бытовые объекты, помещение для нарушителей.

В ходе визита члены ОНК побеседовали с осужденными, поинтересовались условиями содержания в УФИЦ, условиями труда и уровнем заработной платы. Напомним, учреждение открыто в 2024 году на базе производственно-промышленного комплекса «СКТ Групп».

По итогам проверки замечаний и обращений по работе УФИЦ при ИК-4 представители общественной наблюдательной комиссии Псковской области не выявили.