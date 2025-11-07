Общество

В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади

Торжественное мероприятие, посвященное 84-й годовщине парада, который прошел в 1941 году в Москве на Красной площади, состоялось в Пскове 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.

Фото: Псковская городская Дума

Мероприятие состоялось у Могилы неизвестного солдата. В митинге приняли участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и заместитель председателя Владимир Воробьев.

Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания, а затем возложили к монументу гирлянду воинской славы и цветы.

Напомним, 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Парад имел большое историческое значение, показав высокую твердость духа бойцов и командиров Красной армии.