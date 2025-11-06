Общество

День воинской славы в честь парада на Красной площади 1941 года отмечают 7 ноября

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

Фото: РИА Новости / Александр Устинов

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух советских войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов страны. Несмотря на то, что столица СССР была на осадном положении. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города.

Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Сталин, речь вождя вызвала у слушавшей страны невероятный подъем патриотических чувств и усилила веру в победу над фашистскими захватчиками. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.

По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Красной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелейшие дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю советского народа к победе. Репортаж о нем вел известный радиокомментатор и журналист Вадим Синявский. Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный.

Всего в параде участвовало 28 467 человек, в том числе: 19 044 пехотинцев (69 батальонов), 546 кавалеристов (6 сабельных эскадронов, 1 тачаночный эскадрон); 732 стрелка и пулеметчика (5 батальонов), 2165 артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев (20 батальонов). Вооружение и военная техника были представлены 296 пулеметами, 18 минометами, 12 зенитными пулеметами, 12 малокалиберными и 128 орудиями средней и большой мощности, 160 танками, 16 тачанками. В воздушном параде планировалось и участие 300 самолетов. Однако из-за сильного снегопада и пурги воздушный парад был отменен.

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, и люди верили, что в этой жестокой войне можно победить.

К тому же этот военный парад получил широкий международный резонанс и вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии, способствовал укреплению международного престижа СССР. О чем писали многие иностранные газеты. Для немцев же он стал полной неожиданностью и произвел деморализующее впечатление на врага, пишет calend.ru.

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся долгожданный Парад Победы.

С 2003 года в Москве на Красной площади ежегодно в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, школьников, студентов и различных творческих и патриотических коллективов. По традиции, одной из кульминационных точек является небольшая театрализованная инсценировка, а в заключении — праздничный концерт для ветеранов.

Напомним, 4 ноября на официальном сайте Краеведческого музея города Великие Луки откроется мультимедийная выставка московского Музея Победы «С парада – на фронт». Электронная экспозиция приурочена к 84-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Выставка демонстрируется в рамках международного проекта «Территория Победы».