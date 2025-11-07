Общество

Учителя из Китая проведут уроки в четырех школах Пскова

В Псков приехали учителя из Китая. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин, Вэнь Су и Синь Вэй из города-побратима Мяньяна привезли с собой не только знание языка, но и частичку богатой китайской культуры.

Видео и фото: Борис Елкин / Telegram-канал

По словам главы города, педагоги, прошедшие строгий профессиональный отбор, прибыли в Псков в рамках важного международного образовательного проекта «Язык и культура».

«Их визит – это прекрасная возможность для укрепления дружеских и культурных связей между нашими городами. Вэнь Су и Синь Вэй для учеников четырёх наших школ проведут увлекательные уроки, которые, уверен, для многих станут первым шагом в изучении этого древнего языка. А также они поделятся своими знаниями со студентами ПсковГУ, расскажут о тонкостях преподавания языка, богатейшей культуре Китая и уникальных традициях провинции Сычуань», - отметил Борис Елкин.

В заключение градоначальник пожелал гостям плодотворной работы и ярких открытий в Пскове.

«В конце их визита с удовольствием пообщаюсь лично и узнаю обо всех впечатлениях», - уточнил Борис Елкин.