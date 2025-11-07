Общество

Посвященные 108-й годовщине Октябрьской революции мероприятия прошли в Псковской области

В Псковской области прошли политические мероприятия, посвященные 108-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сообщается в Telegram-канале персека Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко.

Фото здесь и далее: Петр Алексеенко / Telegram

Напомним, ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата - День Октябрьской революции 1917 года.

В России 7 ноября перестало быть государственным праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующие законы были приняты в 2005 году. Ведь несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и ряда других государств мира.

В честь памятной даты 7 ноября — в годовщину Октябрьской революции — представители коммунистической партии проводят памятные и торжественные мероприятия. Так и Псковское городское отделение КПРФ проведет сегодня, 7 ноября, возложение цветов на площади Ленина в Пскове, пишет calend.ru.