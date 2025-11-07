Общество

День образования специальных отрядов быстрого реагирования отмечают 9 ноября

9 ноября свой профессиональный праздник – День образования специальных отрядов быстрого реагирования Министерства внутренних дел Российской Федерации (День образования СОБР МВД России) – отмечают сотрудники подразделений, главная задача которых – борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Он был установлен приказом ВрИО МВД генерал-полковника милиции Рашида Нургалиева № 85 от 11 февраля 2004 года, в котором 9 ноября было объявлено Днём отрядов милиции специального назначения системы МВД России.

Считается, что история данного подразделения началась 9 ноября 1978 года, когда на основании приказа МВД СССР № 0707 в системе этого министерства при Главном управлении внутренних дел Мосгорисполкома был создан Отряд милиции специального назначения (ОМСН). Тогда он создавался в рамках подготовки к Летним олимпийским играм 1980 года, которые проходили в Москве, и прежде всего для оперативного реагирования и своевременного предотвращения чрезвычайных происшествий во время проведения Олимпиады. Этот отряд стал первым милицейским спецназом в истории советской милиции.

В современной России историю отрядов СОБР принято вести с 1992 года, когда для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками в стране в составе Главного управления по организованной преступности Министерства внутренних дел РФ был создан Отдел тактических операций, в том же году переименованный в Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Со временем такие отряды были созданы при всех региональных Управлениях по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, но в разные годы меняли своё наименование.

Так, с 2002 по 2011 год это были отряды милиции специального назначения (ОМСН), в 2011-2012 годах – отряды специального назначения, а в 2012 году им вернули старое название – СОБР. Кстати отдельные отряды получили собственные имена. Например, «Ястреб», «Рысь», «Барс», «Булат», «Вектор», «Терек», «Викинг», «Гранит», «Орел», «Звезда» и другие. Названия связаны, прежде всего, с историей регионов, в которых расположены спецподразделения.

До 2016 года СОБР входили в структуру МВД России, а затем были включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Но это не поменяло задач, которые стоят перед бойцами данных подразделений, пишет calend.ru.

В отличие от ещё одного спецподразделения Росгвардии – ОМОН, основной задачей которого является обеспечение общественного порядка и безопасности, СОБР решает задачи по борьбе с организованной преступностью, бандитскими формированиями и вооруженными группировками. Также среди его непосредственных «направлений» работы: обезвреживание и нейтрализация особо опасных и вооруженных преступников, освобождение заложников, борьба с терроризмом и экстремизмом, силовое обеспечение специальных, следственных, оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению деятельности вооруженных преступных групп, изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и т.п.

Сотрудники СОБР принимали и принимают участие в антитеррористических операциях как на территории России, так и за её пределами, регулярно участвуют в международных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На их счету освобождение сотен заложников, задержание членов криминальных группировок, нейтрализация бандформирований, вооруженных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, мероприятия по защите и охране должностных лиц и иностранных делегаций. Поэтому не удивительно, что многие сотрудники СОБР награждены высокими государственными и ведомственными наградами, часть из них – посмертно.