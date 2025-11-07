Общество

В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось отпевание отца Иоанна Миронова

В Неделю 22-ю по Пятидесятнице в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 9 ноября были совершены Божественная литургия и чин отпевания иеросхимонаха Иоанна (Миронова) – духовника обители милосердия в честь иконы Божией Матери «Милующая» в деревне Вехно Новоржевского района Великолукской епархии, сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Богослужение совершили: митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Псковский и Порховский Матфей; митрополит Звенигородский Арсений, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Петергофский Силуан; епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл; епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Преосвященным Архипастырям сослужили: архимандрит Варнава (Снытко), избранный епископом Великолукским и Невельским; секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинные церковных округов и настоятели епархиальных монастырей, настоятели и клирики храмов митрополии, многочисленные духовные чада отца Иоанна в священном сане, прибывшие проводить дорогого батюшку в путь всея земли.

Песнопения Литургии и чина отпевания исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: митрополит Евсевий (Саввин), настоятельницы и сестры женских обителей Православной Церкви, прихожане и многочисленные паломники.

На малом входе Божественной литургии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и согласно решению Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Псковский и Порховский Матфей возвел секретаря Великолукского епархиального управления иеромонаха Варнаву (Снытко) в сан архимандрита.

По запричастном стихе епископ Силуан огласил обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия к родным, близким и духовным чадам иеросхимонаха Иоанна (Миронова).

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился к собравшимся с архипастырским словом. Также ко всем собравшимся с приветственным словом обратился Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Напомним, духовник Великолукской епархии «Детской миссии» Иоанн Миронов скончался 7 ноября в 6:00 в обители милосердия «Милующая» в деревне Вехно. Год назад батюшка принял схиму, но просил не сообщать об этом до его смерти.