Общество

2025 год может стать одним из самых тёплых в истории

Тенденция аномально высоких температур продолжилась в 2025 году, который, согласно обновлённой информации Всемирной метеорологической организации (ВМО), ожидается как второй или третий самый тёплый год за всю историю наблюдений.

С 2015 по 2025 годы все 11 лет стали самыми тёплыми за 176-летнюю историю метеорологических наблюдений. Три последних года установили рекорды, а средняя приповерхностная температура за период с января по август 2025 года была на 1,42 градуса выше средних показателей доиндустриального периода.

Отчёт ВМО также указывает на продолжающийся рост концентраций парниковых газов и теплосодержания океана, которые достигли рекордных уровней в 2024 году. Площадь морского льда в Арктике после зимних заморозков оказалась самой низкой за всю историю наблюдений, а площадь морского льда в Антарктике оставалась значительно ниже средней в течение всего года. Долгосренная тенденция к повышению уровня моря продолжилась, несмотря на временные колебания, вызванные природными факторами, пишет «Метеовести».

Август 2025 года стал свидетелем экстремальных погодных явлений — от разрушительных осадков и наводнений до невыносимой жары и лесных пожаров. Эти события оказали серьёзное влияние на жизнь людей, источники средств к существованию и продовольственные системы, что привело к массовому перемещению населения и подорвало устойчивое развитие и экономический прогресс в ряде регионов.

Обновлённая информация о глобальном климате была представлена ВМО накануне саммита Конференции ООН по изменению климата КС30, который проходит в Белеме, Бразилия.