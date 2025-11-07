Псковcкая обл.
Общество

Большинство жителей региона выбирают цифровые госуслуги — Псковстат

10.11.2025 13:51|ПсковКомментариев: 0

Запись к врачу, подача заявлений в школы и детские сады, получение справок и выписок, оплата квитанций и штрафов — все это давно стало доступно онлайн на портале «Госуслуги». По данным статистики, жители Псковской области активно пользуются цифровыми сервисами, экономя свое время. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковстат / «ВКонтакте»

Как сообщают результаты выборочного наблюдения использования населением информационно-коммуникационных технологий, в 2024 году 79% жителей региона в возрасте от 15 до 72 лет использовали интернет для получения государственных и муниципальных услуг.

Из этого числа электронный способ получения госуслуг выбрало 82% мужчин и 77% женщин.

Источник: Псковская Лента Новостей
