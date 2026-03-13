Главный миф о гепатите С развеял и. о. главврача псковской «инфекционки»

Главный миф о гепатите С развеял исполняющий обязанности главного врача Псковской областной клинической инфекционной больницы Александр Антонов. По словам специалиста, до сих пор многие считают, что гепатит С не лечится, хотя это неверное утверждение.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Самый главный миф, с которым мы постоянно сталкиваемся, в том числе от других медицинских работников и специалистов: не все знают до сих пор, что гепатит C лечится. И лечится он достаточно долгое время. Гепатит C лечится и в амбулаторных условиях, и на дневном стационаре. В амбулаторных условиях существует федеральная программа. А по ОМС лечится он на дневном стационаре. Критерии нахождения в дневном стационаре - старшее поколение, люди, которые имеют какие-либо хронические заболевания эндокринной системы или сердечно-сосудистой системы, за которыми нужен более пристальный надзор», - сообщил Александр Антонов в эфире ГТРК «Псков».

По его словам, в амбулаторных условиях лечатся молодые люди с без признаков продвинутого фиброза или цирроза печени.