Главный миф о гепатите С развеял и. о. главврача псковской «инфекционки»

Главный миф о гепатите С развеял исполняющий обязанности главного врача Псковской областной клинической инфекционной больницы Александр Антонов. По словам специалиста, до сих пор многие считают, что гепатит С не лечится, хотя это неверное утверждение. 

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Самый главный миф, с которым мы постоянно сталкиваемся, в том числе от других медицинских работников и специалистов: не все знают до сих пор, что гепатит C лечится. И лечится он достаточно долгое время. Гепатит C лечится и в амбулаторных условиях, и на дневном стационаре. В амбулаторных условиях существует федеральная программа. А по ОМС лечится он на дневном стационаре. Критерии нахождения в дневном стационаре - старшее поколение, люди, которые имеют какие-либо хронические заболевания эндокринной системы или сердечно-сосудистой системы, за которыми нужен более пристальный надзор», - сообщил Александр Антонов в эфире ГТРК «Псков». 

По его словам, в амбулаторных условиях лечатся молодые люди с без признаков продвинутого фиброза или цирроза печени.

«Это 2-3 месяца, и можно рассчитывать на полное избавление от вирусного гепатита C. Вообще ситуация с лекарственным обеспечением сейчас достаточно хорошая, существуют очень эффективные схемы лечения. За 2-3 месяца можно гепатит C вылечить полностью. Причём курс достаточно короткий, и препараты переносятся, в основном, очень хорошо, без каких-либо побочных влияний на организм в целом. Сочетаемость с другими лекарственными препаратами, которые ранее пациенты принимали, тоже очень хорошая. Эффективность достигается в значении 95-98%. Те проценты, которые остались, это, в основном, происходит из-за неправильного приёма и неправильной приверженности самого пациента к лечению и к полному окончанию курса», - добавил Александр Антонов.
