Фестиваль мастер-классов пройдет в Пскове 23 марта

Фестиваль мастер-классов пройдёт в креативном пространстве «Лофт» в Пскове (улица Спортивная, 1Б) 23 марта с 15:00 до 21:00. Мероприятие станет частью «Недели мастер-классов» Псковского городского молодежного центра и объединит шесть творческих направлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Музыкальное сообщество откроет вечер встречей «Лоукост-фестивали». Менеджер арт-резиденции «Лофт» Иван Корнышев расскажет, как организовать яркое событие с минимальным бюджетом. В пространстве «Шумный дом» начнётся лекция по диджеингу от Павла Плотникова (Dj Pablo). Резидент сообщества поделится секретами сведения треков и работы с танцполом.

Для любителей сцены в арт-пространстве выступит актёр Анатолий Кузьмин. На мастер-классе «Основы актёрской профессии» он покажет упражнения на раскрепощение и импровизацию.

Литературное сообщество представит сразу три события. В 19:00 поэтесса и блогер Диана Константинова проведёт встречу «Рецепт идеального сольника». Она расскажет, как сделать концерт запоминающимся. Затем, в 20:00, Клуб не очень анонимных поэтов во главе с Сергеем Молчановым приглашает всех на «Спонтанную поэзию». Гости будут рифмовать на ходу, подхватывая рифмы и идеи друг друга. Параллельно в творческой мастерской «Лофта» с 19:00 до 21:00 пройдёт коллажная мастерская, которую проведёт Алёна Любина, куратор литературного сообщества арт-резиденции. Участникам выдадут журналы, бумагу и клей для создания визуальных историй без правил.

Киносообщество начнёт работу в 15:30. Анна Сергеева проведёт мастер-класс «Как смотреть кино: язык кадра, который управляет нашими эмоциями». Участники разберут известные сцены и узнают, как цвет, монтаж и звук влияют на восприятие зрителя.

В 20:00 в лекционном зале состоится мастер-класс от куратора медиасообщества Алины Ильиной «Мемология: как монетизировать чувство юмора». Спикер объяснит, как создавать вирусный контент и использовать юмор в маркетинге.

Для тех, кто хочет унести с собой частичку творчества, в творческой мастерской весь день будут работать художники Екатерина Петрова и Полина Короткова. С 15:00 до 18:00 каждый час они будут проводить мини-уроки по росписи деревянных магнитов-пейзажей.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но желательна предварительная регистрация в официальной группе молодежного центра «ВКонтакте».

«Неделя мастер-классов» продлится в Пскове с 23 по 27 марта.