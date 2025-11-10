Общество

Игорь Сопов встретился с участником программы «Герои земли Псковской»

10 ноября состоялась встреча председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова с участником проекта наставничества «Герои земли Псковской», бойцом специальной военной операции Сергеем Богомоловым, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В ходе беседы председатель рассказал о работе избирательной системы России и подробно познакомил Сергея Богомолова с деятельностью избирательных комиссий Псковской области. Гость посетил пресс-центр ИКПО, побывал в рабочих кабинетах сотрудников и узнал, как применяются современные подходы к организации и проведению выборов в регионе.

Также Сергею Богомолову рассказали о ключевых направлениях деятельности комиссии — от проведения Всероссийского форума ТИК до проектов с молодёжными комиссиями и школьниками.

Отдельное внимание уделили вопросам взаимодействия с молодёжью. Сергей Богомолов выразил желание принять участие в заседании молодёжной комиссии, которое состоится 13 ноября, и предложил идею совместного проекта для школьников. Стороны договорились реализовать инициативу в ближайшее время.