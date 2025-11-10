Псковcкая обл.
Общество

Более 70% псковичей увольнялось по собственному желанию — опрос

11.11.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

С формулировкой «по соглашению сторон» с последнего места работы ушли 16% псковичей, по сокращению штата — 7%, и еще 4% указали другие варианты. Большинство экономически активных граждан увольнялось по собственному желанию (73%). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результат опроса, в котором приняли участие экономически активное население с опытом работы и представители компаний из города.

Мужчины чаще женщин рассказывали про разрыв трудовых отношений по соглашению сторон. Горожане старше 45 лет расстаются с работодателем на основании соглашения сторон чаще тех, кто моложе.

Среди тех, кто выбрал этот путь, 58% считают, что такая запись никак не влияет на последующее трудоустройство.

Показательно, что в условиях дефицита персонала доля специалистов по подбору персонала, для которых формулировка записи об увольнении не имеет значения, составляет 68%.

Кадровый голод перекраивает сложившиеся HR-практики: рекрутеры игнорируют формальности, которые еще недавно имели значение. Фокус смещается с формальных причин ухода на профессиональные качества и компетенции соискателя, что является прямым следствием изменившегося баланса сил на рынке труда. Рекрутеры комментируют: «По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник и плохой специалист, просто работодатель не хочет заморачиваться с наказаниями или пожалел такого работника. Точно также и по соглашению сторон: работодатель не хочет сокращать работника, поэтому ему проще договориться, или также не хочет больше работать с работником и как бы откупается от него, подписывая соглашение. Так что ни та, ни другая формулировка не раскрывает истинную причину увольнения работника».

Источник: Псковская Лента Новостей
