Общество

Великолукский педагог стала лауреатом II степени премии «Гордость нации»

Учитель русского языка и литературы школы №1 Великих Лук Татьяна Рассолова стала лауреатом II степени Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото: Татьяна Рассолова / «ВКонтакте»

«Эмоции через край! Так все красиво, торжественно! Незнакомые люди подходят и благодарят! Ассамблея народов России делает великое дело!» - поделались впечатлениями Татьяна Рассолова.

Награду преподавателю присудили «за вклад в сохранение и развитие родных языков». Торжественная церемония награждения прошла 10 ноября в Москве в Государственном академическом Малом театре.

Премия «Гордость нации» вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Учредитель премии — общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».



Лауреатами в этом году стали 27 участников из 21 региона страны. Награды вручаются по семи традиционным номинациям. В этом году специальной номинацией стала «Одна на всех» - в рамках проведения в Российской Федерации Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил Татьяну Рассолову знаком «Почетный наставник».