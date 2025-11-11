Общество

Псковские педагоги повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус»

Педагоги Псковской области прошли программу повышения квалификации «Развитие математической грамотности учащихся начальной школы на уроках и дополнительных занятиях» в образовательном центре «Сириус». Об этом Псковский областной институт повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ПОИПКРО / «ВКонтакте»

Программа направлена на повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов, педагогов, занимающихся реализацией дополнительных общеразвивающих программ по математике, а также методистов, работающих над созданием таких программ.



Участники познакомились с современными методическими основами организации учебных занятий, способствующих развитию математической грамотности младших школьников. Особое внимание было уделено изучению подходов к решению нестандартных задач по математике, рассматриваемых как ресурс для формирования функциональной грамотности обучающихся.

Участниками мероприятия из Псковской области стали:

Заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева;

Учитель начальных классов средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева города Острова Галина Зорина.

Полученные знания позволят педагогам внедрить новые методики и практики в учебный процесс, что положительно скажется на качестве образования и уровне подготовки учеников, заключили в ПОИПКРО.