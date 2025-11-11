Общество

В Великих Луках собрали идеи для обновления сквера напротив будущего Дома молодёжи

В Великих Луках состоялось обсуждение дизайн-проекта реконструкции сквера, расположенного напротив будущего Дома молодёжи. Общественное пространство преобразится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Этот сквер стал победителем рейтингового голосования, его реконструкция запланирована на 2026 год. Чтобы проект максимально соответствовал ожиданиям молодых великолучан, администрация города организовала тематическую встречу с представителями молодёжи.

Начальник управления образования города Виктория Крюкова отметила, что эта встреча – уникальная возможность для молодёжи самим определить, каким будет данный уголок отдыха.

«Администрация города дает возможность создать то место, в котором вам будет комфортно находиться, что и Дом молодёжи и сквер молодёжи отвечали вашим запросам», – подчеркнула Виктория Крюкова.

Перед встречей было проведено специальное анкетирование среди молодых жителей города. Среди наиболее популярных пожеланий к будущему скверу – озеленение территории, наличие Wi-Fi, фотозоны и благоустроенная входная зона.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук Андрей Андреев добавил, что горожане предлагали самые разные идеи, чтобы сделать территорию действительно привлекательной.

«Важно, чтобы это было место, где можно провести время с пользой», – отметил он.

Молодёжь также предложила возродить старинный фонтан, установить современные качели и создать арт-объект, отражающий дух нового поколения.

По словам секретаря Молодёжного совета при главе администрации города Полины Яковлевой, все предложения были выслушаны и взяты в работу для дальнейшего включения в дизайн-проект.