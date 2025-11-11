В Великих Луках собрали идеи для обновления сквера напротив будущего Дома молодёжи

В Великих Луках состоялось обсуждение дизайн-проекта реконструкции сквера, расположенного напротив будущего Дома молодёжи. Общественное пространство преобразится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фото: администрация города Великие Луки
Этот сквер стал победителем рейтингового голосования, его реконструкция запланирована на 2026 год. Чтобы проект максимально соответствовал ожиданиям молодых великолучан, администрация города организовала тематическую встречу с представителями молодёжи.
Начальник управления образования города Виктория Крюкова отметила, что эта встреча – уникальная возможность для молодёжи самим определить, каким будет данный уголок отдыха.
Перед встречей было проведено специальное анкетирование среди молодых жителей города. Среди наиболее популярных пожеланий к будущему скверу – озеленение территории, наличие Wi-Fi, фотозоны и благоустроенная входная зона.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук Андрей Андреев добавил, что горожане предлагали самые разные идеи, чтобы сделать территорию действительно привлекательной.
«Важно, чтобы это было место, где можно провести время с пользой», – отметил он.
Молодёжь также предложила возродить старинный фонтан, установить современные качели и создать арт-объект, отражающий дух нового поколения.
По словам секретаря Молодёжного совета при главе администрации города Полины Яковлевой, все предложения были выслушаны и взяты в работу для дальнейшего включения в дизайн-проект.