Общество

ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.

Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова «в период проведения призыва». Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.

Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей, пишет РИА Новости.