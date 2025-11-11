Общество

Реальные зарплаты вырастут всего на 2,7% в 2026 году

В следующем году номинальная зарплата увеличится на 8,4%, тогда как реальная (с поправкой на инфляцию) — лишь на 2,7%, следует из опроса аналитиков, проведенного ЦБ. Этот прогноз вдвое ниже оценки Минэка (5,7%) и в 1,5 раза меньше нынешнего темпа роста — 4,4%. По данным Росстата, средняя зарплата в стране за январь–август составила 96 тыс. рублей.

Бизнес подошел к пределу возможностей в повышении зарплат, отметил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, расширение фонда оплаты труда становится экономически невыгодным из-за высоких ставок и замедления роста выручки.

Наиболее заметный рост доходов ожидается в стратегически значимых и высокотехнологичных отраслях — оборонке, ИТ и машиностроении, где из-за дефицита кадров зарплаты могут вырасти на 10–20% и более, пишут «Известия». А в финансовом секторе, строительстве, торговле и логистике повышение будет умеренным — примерно на уровне инфляции. В легкой промышленности его практически не будет: низкая рентабельность и конкуренция с импортом ограничивают возможности для индексации.