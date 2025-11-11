Общество

В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без полиса

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для предоставления органам внутренних дел сведений, составляющих медицинскую тайну, в отношении иностранных граждан, которым оказывалась экстренная помощь и при этом отсутствуют медицинские полисы.

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается установить обязанность медицинских организаций передавать сведения в органы внутренних дел в случаях оказания неотложной или экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса обязательного или добровольного медицинского страхования, пишет РИА Новости.

В сопроводительных документах отмечается, что существуют злоупотребления со стороны иностранных граждан, а также излишняя нагрузка на систему здравоохранения, когда экстренная и неотложная помощь оказывается иностранным гражданам за бюджетный счет, при этом они не оформляют полисы добровольного медицинского страхования намеренно, рассчитывая на такую помощь, которую, безусловно, получат в рамках заключенных международных соглашений. Подчеркивается, что речи не идет о тех иностранцах, которые в силу действующих норм законодательства России имеют или должны иметь полис обязательного медицинского страхования.