Фестиваль «Мисс и Миссис Псков-2026» официально открылся

Официальное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» состоялось в минувшее воскресенье в ТРК «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Фото: Федор Егоров

В рамках программы открытия гостей и полуфиналисток поприветствовали титулованные королевы проекта — первая Вице-Миссис Россия-2026 и Миссис Псков-2025 — Анна Шефер, амбассадор, проекта и обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии-2020 — Светалана Шумейко и Мисс Псков-2025 — Мирослава Милая.

Коме этого, на сцене прошел мастер-класс от королев в одноименном королевском дефиле. Украшением праздника стали песни в исполнении Мисс Псковская область-2025 — Алины Жолобовой.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация новых обложек журнала «Король Шоу», которые были вручены Анне Шефер и Ларисе Сергеевой.

Церемония открытия фестиваля завершилась торжественным вручением ленты и короны-кокошника всем полуфиналисткам проекта. Впереди у участниц месяц подготовки к полуфиналу, после которого будет озвучен окончательный состав финалисток 22-го сезона Мисс Псков и 16-го сезона Миссис Псков.