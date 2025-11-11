Общество

В РФ разработали первый цифровой помощник для обучения детей русскому языку

Разработан первый в России цифровой помощник с применением отечественных технологий искусственного интеллекта для обучения детей русскому языку, сообщили в пресс-службе группы компаний «Просвещение».

«Группа компаний "Просвещение" разработала первого в России цифрового помощника с применением отечественных технологий искусственного интеллекта, который призван способствовать обучению детей русскому языку. Он называется "Мирон"», - говорится в сообщении.

По словам директора «Просвещения» Михаила Кожевникова, сервис основан на отечественной языковой модели и имеет встроенные ограничения: не дает опасных советов и общается с учетом психолингвистических особенностей школьников.

«"Мирон" работает в режиме "вопрос-ответ". Он принимает задания в виде текста, голосового сообщения или фото. Простыми словами он объясняет ребёнку сложные темы, поддерживает его, учит самостоятельности, хвалит за успехи и мотивирует продолжать заниматься», — добавил директор.

Он отметил, что цифровой помощник не заменяет учителя, а забирает на себя рутинную работу в разъяснении уже пройденных на уроках правил и в мотивации ребенка, пишет РИА Новости.

Апробация «Мирона» проводилась в 2024-2025 учебном году, в ней приняли участие около 2 тысяч школьников и учителей.