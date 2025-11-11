В РФ разработали первый цифровой помощник для обучения детей русскому языку

Разработан первый в России цифровой помощник с применением отечественных технологий искусственного интеллекта для обучения детей русскому языку, сообщили в пресс-службе группы компаний «Просвещение».
По словам директора «Просвещения» Михаила Кожевникова, сервис основан на отечественной языковой модели и имеет встроенные ограничения: не дает опасных советов и общается с учетом психолингвистических особенностей школьников.
«"Мирон" работает в режиме "вопрос-ответ". Он принимает задания в виде текста, голосового сообщения или фото. Простыми словами он объясняет ребёнку сложные темы, поддерживает его, учит самостоятельности, хвалит за успехи и мотивирует продолжать заниматься», — добавил директор.
Он отметил, что цифровой помощник не заменяет учителя, а забирает на себя рутинную работу в разъяснении уже пройденных на уроках правил и в мотивации ребенка, пишет РИА Новости.
Апробация «Мирона» проводилась в 2024-2025 учебном году, в ней приняли участие около 2 тысяч школьников и учителей.