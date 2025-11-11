Общество

Два человека представили Псковскую область на Всероссийских педагогических чтениях

Два педагога представили Псковскую область на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: АНО «Россия – страна возможностей»

В Псковской области реализуют проект «Студенческая педагогическая экспедиция «Кружки робототехники – точки роста инженеров будущего», который инициировал педагог дополнительного образования Теодор Плявинский. Проект направлен на развитие технического творчества и инженерного мышления у школьников малых районов области. Студенты педагогических и технических вузов участвуют в выездных мастер-классах, помогают школам наладить работу кружков и организовать районные турниры.

За три года проект охватил шесть районов, обновил материальную базу 20 образовательных учреждений и передал 80 робототехнических наборов.

Все выступления транслировали в сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» на президентской платформе «Россия – страна возможностей» ВКонтакте, и их можно посмотреть в записи. Научный руководитель конкурса Лариса Пастухова отметила важность создания открытой площадки для соединения педагогической практики и науки.

Ключевым событием чтений стало пленарное заседание «Воспитание через ценности: вызовы и стратегии» в Российском государственном гуманитарном университете. Организовали онлайн-лекции о роли ценностей в работе педагогов и деловую игру «Разговоры о важном: 17 ценностей», где команды разрабатывали учебные занятия для формирования ценностного фундамента школьников. В заключительный день чтений презентовали лонгитюдное исследование «Растем вместе», посвященное познавательному и эмоциональному развитию детей.

Проект «Моя страна – моя Россия» реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке фонда президентских грантов.