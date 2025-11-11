Общество

Начальник псковского УФСИН встретился с гражданами в приёмной президента

Начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов провел личный приём граждан в приёмной президента РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН. Во время приёма он ответил на вопросы, касающиеся компетенции пенитенциарного ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Граждане обратились с вопросами о порядке отбывания наказания в виде принудительных работ. Они интересовались условиями предоставления осуждённым права выезда за пределы участка исправительного центра в качестве меры поощрения, а также возможностью проживания с семьёй за пределами участка, функционирующего как исправительный центр.

Виктор Леонов дал подробные разъяснения по всем интересующим вопросам. Граждане, записавшиеся на приём, получат информацию о результатах своих обращений в письменной форме в установленные законом сроки.

Приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, проходит дважды в год в соответствии с графиком личного приёма заявителей руководителями территориальных федеральных органов исполнительной власти региона.