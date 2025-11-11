Общество

Нового председателя профсоюза радиоэлектронной промышленности избрали в Пскове

Нового председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности избрали в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

12 ноября состоялась VIII отчётно-выборная конференция Псковской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Главным её решением стало избрание нового председателя регионального отраслевого профсоюза. Им стала председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева. Ранее пост председателя отраслевого профсоюза занимала Людмила Зеркаль.

Избрание Светланы Артемьевой получило положительную оценку от председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова.

«Я рад, что команда профсоюзов пополняется такими профессиональными кадрами. Уверен, что новый председатель сможет восстановить профсоюз работников РЭП в Псковской области, наладить правозащитную и организационную работу. Людмила Васильевна — отличный специалист в области профсоюзной работы, и мы благодарны ей за труд», - прокомментировал назначение Игорь Иванов.

Участники конференции подвели итоги работы за последние пять лет и дали им удовлетворительную оценку. Кроме того, были утверждены основные направления деятельности организации на предстоящий период с 2025 по 2030 годы.

«Поздравляем Светлану Артемьеву с избранием и желаем успехов в новой должности! Благодарим Людмилу Зеркаль за весомый вклад в развитие профсоюзного движения региона», - добавили в облсовпрофе.

Светлана Артемьева возглавляет Молодежный совет облсовпрофа с осени 2023 года.