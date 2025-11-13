Общество

Марина Гаращенко поручила упростить получение льготных рецептов в Великих Луках

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко провела личные приемы граждан по вопросам здравоохранения в администрациях города Великие Луки и Великолукского муниципального округа. Отдельно также был затронут вопрос организации процесса выписки льготных лекарственных препаратов и повторной записи пациентов к узкому специалисту, у которых они состоят на диспансерном наблюдении. Об этом министр сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

На личном приеме присутствовали представители муниципальных образований, депутаты Псковского областного Собрания, сотрудники министерства здравоохранения Псковской области, главные врачи и представители медицинских организаций.

«Сегодня за три часа удалось принять более 10 человек, при этом обращений мы получили в три раза больше. Всем заявителям будут даны ответы в рамках наших компетенций. В основном вопросы касались лично заявителей, они получат необходимое содействие и помощь по своим вопросам», — написала Марина Гаращенко.

В ходе встречи также отметили ряд системных организационных вопросов, таких как организации процесса выписки льготных лекарственных препаратов и повторной записи пациентов к узкому специалисту, у которых они состоят на диспансерном наблюдении. Министр здравоохранения дала поручение заместителю главного врача Псковской областной клинической больницы Галине Неваленной упростить получение льготных рецептов и сделать «открытую» запись к узким специалистам для диспансерного наблюдения в поликлиниках Великих Лук.

Одна из заявительниц жаловалась на отсутствие онколога-уролога в Великолукском филиале онкодиспансера. Как пояснил главный врач Александр Юров, сейчас в Великие Луки выезжает раз в месяц онкоуролог для проведения амбулаторного приема пациентов с данным видом заболевания. Марина Гаращенко попросила руководителей и сотрудников министерства лучше информировать граждан о выездах областных специалистов в муниципалитеты.

Жители деревни Поречье тоже не остались в стороне и выразили недовольство работой офиса врача общей практики, в котором нет ни врача, ни фельдшера. Министр согласилась с ними, подтвердив отсутствие медицинского работника. Совместно с администрацией Великолукского филиала областной больницы и муниципалитетом вопрос обещали проработать и составить график выездной работы.

«Приятно было услышать и слова благодарности в адрес Псковской областной инфекционной клинической больницы за регулярный выезды врачей пульмонологов в южную столицу региона и Псковского областного клинического онкологического диспансера. Пациентка отметила организацию работы, участливость и отзывчивость врачей и персонала медицинского учреждения», — поделилась Марина Гаращенко.

Министр здравоохранения поблагодарила главу администрации Великих Лук Андрея Беляева, главу Великолукского муниципального округа Алексея Кузьмина, депутатов Псковского областного Собрания Елену Даньшову, Татьяну Фомченкову, Андрея Козлова за помощь в организации и участие в личном приеме граждан.