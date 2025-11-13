Марина Гаращенко поручила упростить получение льготных рецептов в Великих Луках 

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко провела личные приемы граждан по вопросам здравоохранения в администрациях города Великие Луки и Великолукского муниципального округа. Отдельно также был затронут вопрос организации процесса выписки льготных лекарственных препаратов и повторной записи пациентов к узкому специалисту, у которых они состоят на диспансерном наблюдении. Об этом министр сообщила в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram
На личном приеме присутствовали представители муниципальных образований, депутаты Псковского областного Собрания, сотрудники министерства здравоохранения Псковской области, главные врачи и представители медицинских организаций.
«Сегодня за три часа удалось принять более 10 человек, при этом обращений мы получили в три раза больше. Всем заявителям будут даны ответы в рамках наших компетенций. В основном вопросы касались лично заявителей, они получат необходимое содействие и помощь по своим вопросам», — написала Марина Гаращенко.
В ходе встречи также отметили ряд системных организационных вопросов, таких как организации процесса выписки льготных лекарственных препаратов и повторной записи пациентов к узкому специалисту, у которых они состоят на диспансерном наблюдении. Министр здравоохранения дала поручение заместителю главного врача Псковской областной клинической больницы Галине Неваленной упростить получение льготных рецептов и сделать «открытую» запись к узким специалистам для диспансерного наблюдения в поликлиниках Великих Лук.
Одна из заявительниц жаловалась на отсутствие онколога-уролога в Великолукском филиале онкодиспансера. Как пояснил главный врач Александр Юров, сейчас в Великие Луки выезжает раз в месяц онкоуролог для проведения амбулаторного приема пациентов с данным видом заболевания. Марина Гаращенко попросила руководителей и сотрудников министерства лучше информировать граждан о выездах областных специалистов в муниципалитеты.
Жители деревни Поречье тоже не остались в стороне и выразили недовольство работой офиса врача общей практики, в котором нет ни врача, ни фельдшера. Министр согласилась с ними, подтвердив отсутствие медицинского работника. Совместно с администрацией Великолукского филиала областной больницы и муниципалитетом вопрос обещали проработать и составить график выездной работы.
Министр здравоохранения поблагодарила главу администрации Великих Лук Андрея Беляева, главу Великолукского муниципального округа Алексея Кузьмина, депутатов Псковского областного Собрания Елену Даньшову, Татьяну Фомченкову, Андрея Козлова за помощь в организации и участие в личном приеме граждан.