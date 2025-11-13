Общество

Юристы гордумы помогают решить проблему с антисанитарией в псковской квартире

Депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева провела прием граждан округа №2. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, одним из вопросов на приеме стало состояние квартиры с антисанитарными условиями на улице Шелгунова. На текущий момент по данной проблеме ведет совместная работа юристов и местных жителей.

Фото: Псковская городская Дума

«Отдельно поднимался вопрос по квартире с антисанитарными условиями на улице Шелгунова. Все обращения взяты в работу. По ситуации с квартирой будет проводиться совместная работа с юристами Псковской городской Думы и жителями дома», - сообщила депутат.

Ранее Алеся Михачева рассказывала о ситуации с квартирой на улице Шелгунова. Активисты организовывали масштабную уборку помещения, однако по истечению какого-то времени ситуация с захламлением повторилась.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с состоянием дорог и нехваткой парковочных мест. Планируется провести собрание с владельцами автомобилей из числа жителей округа №2, чтобы обсудить с ними создание ТОСов и пути решения вопроса организации парковок.