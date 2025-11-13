Общество

ТОС благоустроил территорию у пруда в новоржевской деревне Рудняха

Завершена реализация проекта «Наш уголок», который инициирован территориальным общественным самоуправлением «Рудняха». Об этом глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

В рамках проекта успешно выполнены следующие работы:

очистка пруда,

благоустройство прилегающей территории,

установка беседки для отдыха и проведения досуга жителей,

формирование эстетического облика территории.

Общая сумма реализации проекта составила 170 000 рублей.

«Реализация проекта способствует сохранению пруда и созданию комфортного, благоустроенного пространства, которое позволит жителям и гостям деревни приятно и с удовольствием проводить время на свежем воздухе. Что самое важное - жители все работы проводили и организовывали самостоятельно, а значит, результат особенно дорог и значим. Спасибо вам, неравнодушные земляки, желающие видеть свою малую родину красивой!» - отметила в своем посте Любовь Трифонова.