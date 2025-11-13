Псковские активисты собрали 1,2 тонны макулатуры в помощь бездомным животным

Псковский городской молодежный центр подвел итоги осенней экологической акции по сбору макулатуры. За три недели октября псковичам удалось собрать 1,2 тонны бумажного вторсырья, что позволило не только внести вклад в сохранение природных ресурсов, но и оказать поддержку бездомным животным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Акция объединила усилия образовательных учреждений и простых горожан. Весь собранный объем макулатуры был отправлен на переработку, что позволило спасти примерно десять деревьев и сократить объемы отходов на полигонах. Все средства, вырученные от сдачи вторсырья, были направлены в приют для животных «Шанс».
Особую активность в этом году проявили ряд учреждений. В их числе — футбольный клуб «Псков», средняя общеобразовательная школа №47, средняя общеобразовательная школа №16 имени героя РФ Алексея Воробьева, Средняя общеобразовательная школа №1 имени Поземского и спортивная школа «Ника».
Напомним, акция по сбору макулатуры в молодежном центре проводится ежегодно – в мае и октябре. За четыре года было собрано более 10,5 тонны бумажного вторсырья и спасено более 100 деревьев.