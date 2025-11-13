Общество

Псковское отделение «Деловой России» подписало соглашение о сотрудничестве с министерством молодежной политики региона

Псковское региональное отделение «Деловой России» и министерство молодежной политики Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве для системного взаимодействия и обмена опытом в сфере поддержки молодёжи и предпринимательских инициатив, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

Документ подписали председатель Псковского отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и временно исполняющий обязанности министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Стороны определили ключевые направления сотрудничества: организацию и проведение совместных мероприятий и программ, проведение стратегических сессий, форумов и круглых столов, привлечение экспертного сообщества к проектам, информационные кампании и освещение совместной деятельности, а также подготовку методических материалов для распространения положительного опыта.

Дмитрий Мельников отметил, что такие форматы сотрудничества позволяют быстрее внедрять идеи, поддерживать молодежные проекты и развивать местный бизнес через открытое взаимодействие. Он также подтвердил готовность к реализации совместных инициатив и приглашению представителей экспертного и предпринимательского сообществ региона.