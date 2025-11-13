Общество

К 2030 году псковичи будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов - исследование

Цифровая экосистема МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 году пользователи России и Псковской области в частности будут выполнять до 90% действий через ИИ-агентов.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

В новом десятилетии нас ожидает полный переход от самостоятельного выбора к модели делегирования, когда цифровые помощники начнут действовать от лица человека. Сегодня пользователи используют ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов, но уже к 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств. На этапе поиска и анализа технология превратится в единое окно, самостоятельно собирающее информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, формируя комплексные рекомендации.

Под полный контроль ИИ перейдут логистика, постпродажное обслуживание, а также процесс покупки и платежей. Вместо того чтобы самостоятельно сравнивать предложения и вводить платежные данные, контролировать способ и время доставки, отслеживать сроки гарантии, безопасность площадок, пользователь будет лишь определять рамки действий для цифрового помощника — бюджет, предпочтения и ограничения.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.