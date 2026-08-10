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Профилактический рейд провели сотрудники МЧС России в Бежаницах

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Профилактический рейд, направленный на предупреждение пожаров и предотвращение несчастных случаев, в рабочем посёлке Бежаницы провели сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В ходе мероприятия с жителями провели разъяснительные беседы, посвящённые соблюдению правил пожарной и электробезопасности, а также правильной эксплуатации отопительных приборов и бытовых устройств.

Местным жителям раздали информационные листовки с рекомендациями по безопасности в быту и мерам пожарной защиты жилых домов. Кроме того, на стендах в населённом пункте размещены материалы, направленные на повышение противопожарной грамотности населения.

Специалисты также проинформировали граждан о текущей ситуации с пожарами в Бежаницком муниципальном округе и Псковской области, обсудили основные причины возгораний и меры, которые помогут избежать подобных происшествий.

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