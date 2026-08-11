Мeждунapoдный дeнь здорового сердца отмечают сегодня

Мeждунapoдный дeнь здорового сердца, Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца и Калинин день отмечают сегодня, 11 августа.

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Мeждунapoдный дeнь здорового сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. Каждый год они уносят жизни почти 20 млн человек. Международный день сердца появился, чтобы обратить внимание на эту проблему. Инициатором учреждения праздника выступила Всемирная федерация сердца при поддержке ВОЗ — впервые его отметили еще в 1999 году.

С тех пор 11 августа стало днем, когда медики по всему миру напоминают о факторах риска: повышенном давлении, высоком холестерине и стрессе. В честь даты по всей стране проходят дни открытых дверей в поликлиниках, лекции о гипертонии, акции с бесплатным измерением давления, а с 10 по 16 августа в российских медучреждениях состоится Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи призывают проверить сердце даже тем, кто чувствует себя здоровым — своевременная диагностика может продлить жизнь.

Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. В православном календаре ему посвящены три даты. 11 августа верующие вспоминают о рождении святителя, который с детства отличался особой набожностью и милосердием. Всю свою жизнь Николай заботился о нуждающихся. Особое внимание он уделял детям, сиротам, вдовам, морякам и несправедливо осужденным. Верующие обращаются к святителю в самые трудные моменты жизни. В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения в память о нем.

Калинин день (Калинник)

В народном календаре 11 августа — день памяти святого Каллиника, но в крестьянской традиции это имя переосмыслили по-своему. Созвучное с «калиной» прозвище закрепилось за праздником прочно: к середине августа как раз поспевала та самая горьковато-сладкая ягода, которую на Руси ценили и как лекарство, и как лакомство.

С калиной в этот день обращались бережно — ломать ветки строго запрещалось, иначе, по поверьям, в доме поселятся беды. Собирали ягоду затемно, пока роса не сошла: считалось, что утренний сок калины отбеливает кожу и придает лицу здоровый румянец. Из нее пекли пироги с медом, варили кисель и обязательно раздавали угощение нищим — чтобы в доме водился достаток, пишет «Газета.ru».