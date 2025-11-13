Общество

Всемирный день борьбы с диабетом отмечают 14 ноября

Всемирный день борьбы с диабетом (англ. World Diabetes Day), отмечаемый ежегодно 14 ноября, был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией (англ. International Diabetes Federation, IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (англ. World Health Organization) в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН (резолюция A/RES/61/225). В документе признается насущная «необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению», пишет calend.ru.

Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о данном заболевании, охватывающая более 1 миллиарда человек в более чем 160 странах мира. А 14 ноября было выбрано в связи с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга (англ. Frederick Banting), родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом (англ. Charles Best) сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии). Причем диабет может затронуть людей на всех этапах жизни, включая детство, репродуктивный возраст, трудоспособный возраст и пожилой возраст.

В январе 1922 года молодой канадский ученый Фредерик Бантинг впервые в истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой ювенильной формой сахарного диабета. Вместо того, чтобы получить патент на инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, Бантинг передает все права Торонтскому университету. В дальнейшем права на производство инсулина перешли к Канадскому совету по медицинским исследованиям, и в конце 1922 года новый препарат появился на рынке лекарств. Открытие Фредерика Бантинга и его коллеги Чарльза Беста спасло жизнь миллионам людей.

В 1923 году, признавая первое великое достижение 20 века в области биохимии и медицины, Бантингу и Маклеоду была присуждена Нобелевская премия. Заслуги Беста были проигнорированы, что чрезвычайно задело Бантинга, и он добровольно вручил половину своей Нобелевской премии Бесту.

Долгие века люди не знали средства для борьбы с этой болезнью, и диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на выздоровление, но и на жизнь: без инсулина — этого гормона, обеспечивающего усвоение тканями глюкозы, больной организм существовать не может и обречен на медленное угасание. И хотя сахарный диабет и по сей день неизлечим, благодаря инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем. А успехи ученых в области диабетологии последних лет позволяют оптимистически смотреть на решение проблем, вызываемых диабетом.

Ведь сегодня сахарный диабет так же, как атеросклероз и рак, входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти людей. Он характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый).

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К тому же, актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной болезни. По оценкам, в настоящее время диабетом страдает 589 миллионов человек во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. И с каждым годом число заболевших увеличивается. По данным Минздрава и Росстата, всего в России порядка 4,8 миллиона больных диабетом.

Особенно катастрофический рост заболеваемости связан с сахарным диабетом II типа, доля которого составляет более 85% всех случаев, и который в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Кстати, для его профилактики эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни и правильного питания.

Ежегодно, благодаря деятельности Международной диабетической федерацией, Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей во всём мире и объединяет диабетические общества 160 стран с целью повышения осведомлённости о сахарном диабете и его осложнениях. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции предлагает государствам-членам разработать национальные программы по борьбе с сахарным диабетом и уходом за лицами с данным заболеванием.