Анастасию Зубову назначили прокурором Гдовского округа

Новым прокурором Гдовского муниципального округа назначили Анастасию Зубову, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
«В органах прокуратуры Псковской области кадровые изменения. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11 ноября 2025 года № 1241-к на должность прокурора Гдовского района Псковской области назначена юрист 1 класса Зубова Анастасия Михайловна сроком на 5 лет», - сообщили в прокуратуре.
Ранее Анастасия Зубова проходила службу в должности заместителя прокурора Себежского района.