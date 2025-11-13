Общество

Алексей Форш награжден медалью Минобороны «За содействие СВО»

Депутата Псковской городской Думы Алексея Форша наградили медалью Министерства обороны РФ «За содействие СВО» на отчетно-выборной конференции псковского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Форш / «ВКонтакте»

В рамках конференции с отчетом о проделанной за пятилетний период работе выступил председатель Совета ветеранов Виктор Андреев. В своем докладе он подчеркнул, что одно из ключевых направлений деятельности организации – патриотическое воспитание молодежи.

Актив Совета ветеранов с большим энтузиазмом участвует в проведении уроков мужества, где рассказывает школьникам о подвигах земляков как в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, так и о героизме современных воинов.

Кроме того, ветераны принимают активное участие в культурных, политических и спортивных мероприятиях муниципалитета, а также поддерживают акции по сбору и отправке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

«Хочу от всей души поблагодарить Совет ветеранов нашего города! Ваша работа не просто важна — она бесценна. Спасибо за вашу активность, за реальную помощь и за то, что остаетесь в строю, являясь для нас всех примером мужества и добра!» — написал Алексей Форш.