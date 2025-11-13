Общество

Врачи назвали псковичам симптомы опасной «мышиной лихорадки»

Врачи Псковской областной инфекционной клинической больницы обращают внимание дачников и жителей области на смертельно опасное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Gemini

С началом дачного сезона и активного отдыха на природе в Псковской области возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка». Это острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами (группой возбудителей природно-очаговых заболеваний), которое может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Вирус поражает мелкие сосуды всего организма, нарушает систему свертываемости крови и работу почек.

Переносчиками вируса являются грызуны: полевые и лесные мыши, крысы. Человек заражается не от больного человека, а через выделения грызунов, содержащие инфекцию. Существует несколько путей заражения:

Воздушно-пылевой: при вдыхании частичек высохших фекалий грызунов или пыли, загрязненной их мочой, например, при уборке на даче;

Контактный: при попадании инфицированного материала из внешней среды на поврежденную кожу или слизистые оболочки, а также при укусе животного;

Пищевой: при употреблении термически необработанных продуктов, обсемененных вирусом (овощей, корнеплодов);

Водный: при употреблении некипяченой воды с попавшим в нее вирусами.

Наиболее подвержены риску дачники, фермеры, туристы, грибники и все, чья деятельность связана с пребыванием в лесах, полях и загородных домах.

Основные симптомы «мышиной лихорадки»:

Повышение температуры тела до 40 градусов;

Геморрагическая сыпь;

Интенсивные головные боли, боли в глазах, расплывчатость зрения;

Снижение объема мочи;

Появление покраснений на коже в зоне лица и шеи;

Носовые кровотечения и кровоизлияния в глаз.

Главное правило – не заниматься самолечением️. При появлении первых же симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

В инфекционной больнице для подтверждения диагноза используется метод иммуноферментного анализа (ИФА). Исследование проводится в собственной лаборатории, что гарантирует оперативное получение результата.