Врачи назвали псковичам симптомы опасной «мышиной лихорадки»

Врачи Псковской областной инфекционной клинической больницы обращают внимание дачников и жителей области на смертельно опасное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Изображение: Gemini
С началом дачного сезона и активного отдыха на природе в Псковской области возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка». Это острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами (группой возбудителей природно-очаговых заболеваний), которое может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Вирус поражает мелкие сосуды всего организма, нарушает систему свертываемости крови и работу почек.
Переносчиками вируса являются грызуны: полевые и лесные мыши, крысы. Человек заражается не от больного человека, а через выделения грызунов, содержащие инфекцию. Существует несколько путей заражения:
Наиболее подвержены риску дачники, фермеры, туристы, грибники и все, чья деятельность связана с пребыванием в лесах, полях и загородных домах.
Основные симптомы «мышиной лихорадки»:
В инфекционной больнице для подтверждения диагноза используется метод иммуноферментного анализа (ИФА). Исследование проводится в собственной лаборатории, что гарантирует оперативное получение результата.