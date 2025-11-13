Общество

В Псковской области впервые прошёл этап Межрегионального химического турнира

В Псковской области впервые прошёл региональный этап Межрегионального химического турнира, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования области.

Фото: министерство образования Псковской области

Химический турнир — это командное соревнование для школьников 8-11 классов по химии. Организаторами химического турнира является химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

Турнир представляет собой смесь олимпиады и конференции. Главной особенностью является то, что участникам предлагаются к решению задачи «открытого типа» без единственного верного решения, каждая из которых представляет собой небольшую исследовательскую работу в области химической науки и технологии.

В химическом турнире приняли участие шесть команд из Псков и Великих Лук («Гуманитарный лицей», детские технопарки «Кванториум Псков» и «Кванториум Великие Луки», лицей «Развитие», лицей №4 «Многопрофильный», Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России Алексея Воробьева).

Победителем химического турнира стала команда «Гуманитарного лицея», 2 место заняла команда лицея «Развитие» , 3 место - Лицей №4 «Многопрофильный».