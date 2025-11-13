Общество

Разницу между гражданским браком и сожительством разъяснили псковичам

В чем отличие гражданского брака от сожительства, а также об устаревших предрассудках насчет брачного договора рассказала практикующий юрист, адвокат-общественник Анна Соколова в эфире «ПЛН FM» в программе «Семейные ценности».

Анна Соколова подчеркнула, что между гражданским браком и сожительством существует принципиальная разница. Гражданский брак подразумевает официальную регистрацию отношений в органах ЗАГС, в то время как сожительство такую регистрацию не предусматривает. В современном российском законодательстве «гражданским браком» называется только официальный светский брак.

«Именно с момента заключения брака возникает зона определенной ответственности между супругами, – отмечает юрист. – Это касается как имущественных вопросов, особенно при появлении детей, так и психологической стабильности отношений».

По её словам, официальная регистрация брака создает дополнительную уверенность в том, что партнер не примет решение о разрыве отношений спонтанно, поскольку необходимо будет пройти через процедуру бракоразводного процесса. «На мой взгляд, с регистрацией брака обе стороны, и мужчина, и женщина, становятся более защищёнными в имущественном плане и в том случае, если появились дети. Мы не можем откинуть психологический аспект: как мужчина, так и женщина становятся более спокойными в той части, что человек не соберёт чемодан и не уйдёт, то есть не так всё легко, ведь чтобы разойтись, нужно провести процедуру бракоразводного процесса», — поделилась своим мнением адвокат-общественник.

Анна Соколова также развеяла мифы о том, с кем чаще оставляют детей после развода. Суды, по её словам, в первую очередь исходят из интересов ребёнка и тщательно оценивают условия, в которых ему будет лучше. Права и обязанности супругов регулирует Семейный кодекс, который обеспечивает баланс интересов как мужчины, так и женщины.

«Законодатель подчеркивает равенство мужчины и женщины в браке: как в имущественных вопросах, так и в вопросах общения с ребенком», – подчеркнула гостья студии. Она считает, что свидетельство о заключении брака оказывает психологическое воздействие, напоминая об ответственности перед семьей: «Психологически откладывается на подкорке, что есть ответственность по имуществу, по детям. Официальное создание семьи накладывает отпечаток как на мужчину, так и на женщину».

Кроме того, гостья студии рассказала о брачных договорах. Она акцентировала внимание, что брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения между супругами и не касается личных прав или обязанностей. Нотариус, удостоверяя брачный договор, проверяет его соответствие нормам закона и следит за тем, чтобы он не ущемлял интересы ни одной из сторон.

«Недопустимо, чтобы в брачном договоре одна сторона получала все имущество, а другая – ничего. Здесь также важен баланс», – пояснила Анна Соколова.

Важно отметить, что условия брачного договора можно изменить при взаимном согласии супругов, обратившись к нотариусу.