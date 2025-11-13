Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Доставка газа прекращается с 1 января
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт»
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 14.11.2025 15:380 Росгвардейцы провели профориентационную встречу с псковскими студентами 14.11.2025 15:300 Сергей Вострецов: Пожилой человек на рынке труда — «золотой фонд» предприятий 14.11.2025 15:140 ПСБ принял участие в экологической акции в Пскове 14.11.2025 15:071 Акция «Корзина доброты» стартовала в Пскове и Великих Луках 14.11.2025 14:560 Учащиеся побывали на экскурсиях на крупнейших центрах энергоснабжения Пскова
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 07.11.2025 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Разницу между гражданским браком и сожительством разъяснили псковичам

14.11.2025 14:34|ПсковКомментариев: 0

В чем отличие гражданского брака от сожительства, а также об устаревших предрассудках насчет брачного договора рассказала практикующий юрист, адвокат-общественник Анна Соколова в эфире «ПЛН FM» в программе «Семейные ценности».

Анна Соколова подчеркнула, что между гражданским браком и сожительством существует принципиальная разница. Гражданский брак подразумевает официальную регистрацию отношений в органах ЗАГС, в то время как сожительство такую регистрацию не предусматривает. В современном российском законодательстве «гражданским браком» называется только официальный светский брак.

«Именно с момента заключения брака возникает зона определенной ответственности между супругами, – отмечает юрист. – Это касается как имущественных вопросов, особенно при появлении детей, так и психологической стабильности отношений».

По её словам, официальная регистрация брака создает дополнительную уверенность в том, что партнер не примет решение о разрыве отношений спонтанно, поскольку необходимо будет пройти через процедуру бракоразводного процесса. «На мой взгляд, с регистрацией брака обе стороны, и мужчина, и женщина, становятся более защищёнными в имущественном плане и в том случае, если появились дети. Мы не можем откинуть психологический аспект: как мужчина, так и женщина становятся более спокойными в той части, что человек не соберёт чемодан и не уйдёт, то есть не так всё легко, ведь чтобы разойтись, нужно провести процедуру бракоразводного процесса», — поделилась своим мнением адвокат-общественник.

Анна Соколова также развеяла мифы о том, с кем чаще оставляют детей после развода. Суды, по её словам, в первую очередь исходят из интересов ребёнка и тщательно оценивают условия, в которых ему будет лучше. Права и обязанности супругов регулирует Семейный кодекс, который обеспечивает баланс интересов как мужчины, так и женщины.

«Законодатель подчеркивает равенство мужчины и женщины в браке: как в имущественных вопросах, так и в вопросах общения с ребенком», – подчеркнула гостья студии. Она считает, что свидетельство о заключении брака оказывает психологическое воздействие, напоминая об ответственности перед семьей: «Психологически откладывается на подкорке, что есть ответственность по имуществу, по детям. Официальное создание семьи накладывает отпечаток как на мужчину, так и на женщину».

Кроме того, гостья студии рассказала о брачных договорах. Она акцентировала внимание, что брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения между супругами и не касается личных прав или обязанностей. Нотариус, удостоверяя брачный договор, проверяет его соответствие нормам закона и следит за тем, чтобы он не ущемлял интересы ни одной из сторон.

«Недопустимо, чтобы в брачном договоре одна сторона получала все имущество, а другая – ничего. Здесь также важен баланс», – пояснила Анна Соколова.

Важно отметить, что условия брачного договора можно изменить при взаимном согласии супругов, обратившись к нотариусу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 221 человек
14.11.2025, 15:400 Псковские волонтеры оказывают помощь Курской области 14.11.2025, 15:380 Росгвардейцы провели профориентационную встречу с псковскими студентами 14.11.2025, 15:370 Александр Козловский: Работа партии «Единая Россия» сегодня многогранна 14.11.2025, 15:300 Сергей Вострецов: Пожилой человек на рынке труда — «золотой фонд» предприятий
14.11.2025, 15:220 Суд оставил под арестом подростка из Острова, обвиняемого в убийстве 14.11.2025, 15:180 Печорский суд признал незаконным частое перемещение малых партий вина через границу без декларирования  14.11.2025, 15:140 ПСБ принял участие в экологической акции в Пскове 14.11.2025, 15:120 Псковичи получают фейковые листовки о волне террористических актов
14.11.2025, 15:071 Акция «Корзина доброты» стартовала в Пскове и Великих Луках 14.11.2025, 14:560 Учащиеся побывали на экскурсиях на крупнейших центрах энергоснабжения Пскова 14.11.2025, 14:530 Два автомобиля «встретились» на улице Чудской в Пскове 14.11.2025, 14:500 В России утвердили первый ГОСТ для площадок выгула собак
14.11.2025, 14:440 Ford и Volvo столкнулись на перекрестке у псковского «Акваполиса» 14.11.2025, 14:420 Псковская библиотека отметит вековой юбилей через год после празднования 80-летия  14.11.2025, 14:340 Разницу между гражданским браком и сожительством разъяснили псковичам 14.11.2025, 14:260 Усадьбы Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Ростовых в новом фильме Сергея Урсуляка
14.11.2025, 14:230 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 14.11.2025, 14:200 Газопровод протяженностью 1,4 км ввели в эксплуатацию в Пыталово 14.11.2025, 14:040 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2025, 14:030 У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова
14.11.2025, 13:560 Суд обязал дедовичскую школу восстановить ограждение в Красных Горках 14.11.2025, 13:510 Стартовали просветительские мероприятия в рамках псковского Сретенского бала 14.11.2025, 13:490 Граждане Беларуси получили право избираться в органы МСУ в России 14.11.2025, 13:440 ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России»
14.11.2025, 13:410 Стали известны подробности тройного ДТП в Пскове на Рижском проспекте 14.11.2025, 13:380 «Михайловское» экспонирует в Калининграде акварели одного из ста лучших российских графиков 14.11.2025, 13:290 Почти четыре тысячи абонентов в Псковской области имеют долги за газ 14.11.2025, 13:250 Смена «Дружина Довмонта» пройдет в печорском центре «Истоки»
14.11.2025, 13:160 В Псковском округе отремонтировали три кровли в многоквартирных домах 14.11.2025, 13:070 Александр Козловский: Псковское реготделение ЕР — первое в СЗФО по поддержке населения 14.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака 14.11.2025, 12:580 Шоу талантов от «Мисс и Миссис Псков» состоится в «Акваполисе» 16 ноября
14.11.2025, 12:540 Александр Котов: Мы выстроили единую систему муниципальной власти 14.11.2025, 12:440 «Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками 14.11.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 12:370 Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» стартовал в Пскове
14.11.2025, 12:300 Партийный билет «Единой России» получил Игорь Дитрих 14.11.2025, 12:270 Текущий год может побить рекорд по количеству сильных магнитных бурь 14.11.2025, 12:240 Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова 14.11.2025, 12:160 Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России»
14.11.2025, 12:130 В Госдуму внесут проекты о маркировке видео с использованием ИИ 14.11.2025, 12:100 Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного вокала прошли в Пскове 14.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.11.2025, 11:590 В Псковском филиале университета ФСИН обсудили подготовку сотрудников УИС
14.11.2025, 11:560 Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии — Т1 14.11.2025, 11:510 Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России» 14.11.2025, 11:500 На содержание псковских кладбищ готовы выделить 12,6 млн рублей 14.11.2025, 11:430 «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака
14.11.2025, 11:390 Пскович с подозрением на COVID-19 оказался болен «мышиной лихорадкой» 14.11.2025, 11:360 В Арбитражном суде Псковской области прошла учебная эвакуация 14.11.2025, 11:330 «Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей 14.11.2025, 11:290 В Великих Луках впервые отметят День воздухоплавателя
14.11.2025, 11:160 Алексей Форш награжден медалью Минобороны «За содействие СВО» 14.11.2025, 11:080 В региональном этапе спартакиады «Твой выбор» победила команда Дедовичского округа 14.11.2025, 11:050 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 11:010 Более 60 картин абхазских художников представят в псковском музее
14.11.2025, 10:590 ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ 14.11.2025, 10:440 «Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года 14.11.2025, 10:390 С 2026 года сигареты и вейпы в России могут начать продавать по-новому 14.11.2025, 10:261 Приговор в отношении Михаила Гавунаса и Льва Саляева оставили без изменений
14.11.2025, 10:200 Артснаряд идентифицировали в печорском СНТ «Лесное» 14.11.2025, 10:061 Великая муниципальная революция 14.11.2025, 09:540 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом? ВИДЕО 14.11.2025, 09:430 Анастасию Зубову назначили прокурором Гдовского округа
14.11.2025, 09:410 Псковские полицейские сдали кровь для пострадавших в результате ДТП 14.11.2025, 09:150 Более половины псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели — опрос 14.11.2025, 09:000 Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций 14.11.2025, 08:390 Движение на улице Юбилейная в Пскове затруднено из-за ДТП
14.11.2025, 08:200 В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности 14.11.2025, 08:000 Российское вино к 2035 году займет 80 процентов рынка страны 14.11.2025, 07:450 Авария произошла у лицея №10 в Пскове  14.11.2025, 07:300 Международный день логопеда принято праздновать 14 ноября
14.11.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с диабетом отмечают 14 ноября 13.11.2025, 22:370 Два автомобиля столкнулись около кинотеатра «Победа» в Пскове 13.11.2025, 22:320 Ремонт участка дороги Череха – Назимово в Псковской области выполнят в следующем году 13.11.2025, 22:290 Псковской области списали задолженность в размере почти 709 миллионов рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru