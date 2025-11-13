Общество

Авито Услуги: 67% россиян выбирают исполнителей по отзывам и рейтингам

Главные причины делегировать задачи — нехватка навыков и желание сэкономить время, а ключевым фактором выбора является цифровая репутация специалиста. К такому выводу пришли аналитики сервиса Авито Услуги. Они провели исследование, чтобы выяснить, как россияне выбирают исполнителей для решения бытовых и деловых задач, а также дали рекомендации по безопасному поиску услуг. Результаты показали, что на первый план для граждан выходит осознанный подход и доверие к цифровой репутации. Абсолютное большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, а прозрачная цена является ключевым фактором для 42% опрошенных.

Главной причиной, по которой жители страны прибегают к помощи профессионалов, стало отсутствие необходимых знаний, навыков или специального инструмента (52%). Каждый пятый респондент (22%) готов заплатить за услугу, чтобы сэкономить свое время. Еще 23% россиян делегируют задачи для достижения качественного результата, которого не могут получить самостоятельно.

«Пользователи стали более системно подходить к выбору исполнителей — они проверяют не только отзывы, но и подтвержденные документы, смотрят реальные примеры работ, обращают внимание на скорость ответа. Это показывает, что люди стали более практичными и внимательными к деталям при заказе услуг», — прокомментировал старший директор вертикали Авито Услуги Александр Куроптев.

При выборе специалиста также решающими факторами являются наличие «живых» фотографий работ (37%), вежливость в общении (31%) и наличие гарантии на работу (26%). Каждый четвертый респондент оценивает примеры работ и изучает портфолио. Еще для 20% важным фактором доверия является пройденная проверка на платформе по документам или реквизитам, а для 18% — скорость ответа на заявку.

Как отмечает старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, сегодня пользователи стали более осознанно подходить к выбору исполнителя, они действуют как настоящие риск-менеджеры, понимая, что безопасность — это целый комплекс факторов.

«Современный потребитель собирает доказательства надежности и тщательно анализирует профиль исполнителя перед тем, как сделать выбор. Рейтинги, отзывы, верификация документов, фотографии работ — все это элементы защищенной сделки. Мы рекомендуем пользователям формировать комплексный подход к выбору исполнителя. Не ограничивайтесь только ценой. Изучите историю сделок, отзывы, проверьте, прошел ли специалист проверку документов на платформе, посмотрите его портфолио. Эти несложные шаги значительно повышают шансы на успешное и безопасное сотрудничество», — отмечает Наталья Юматова.

Большинство россиян (59%) по-прежнему начинают поиск с рекомендаций друзей и знакомых. Однако 47% респондентов уже доверяют специальным платформам с объявлениями. Реже для поиска привлекаются онлайн-карты (23%), профильные группы в соцсетях (14%) и рекламные баннеры (8%). Чаще всего россияне пользуются услугами из категорий «Ремонт и обслуживание техники» (32%) и «Ремонт, отделка, строительство» (31%). В топ-5 также вошли «Красота и здоровье» (23%), «Грузоперевозки» (21%) и «Обучение, курсы» (14%). Значительную долю занимают повседневные задачи: уборка (12%), монтаж и установка техники (11%), а также организация праздников (9%).

Интересно отметить, что рост интереса к разным услугам заметно отличается в зависимости от региона. Например, в сентябре 2025 года спрос на услуги компьютерной помощи вырос в Нижнем Новгороде в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Омске — на 71%, в Челябинске — на 38%, в Воронеже — на 32%, в Красноярске и Казани — на 7%, а в Краснодаре — на 4%. Услуги в сфере фото- и видеосъемки чаще остальных искали в Нижнем Новгороде и Новосибирске: в этих городах рост интереса составил 16%. Следом идут Красноярск (15%), Челябинск (14%), Уфа (6%), Краснодар и Санкт-Петербург (4%), а также Омск (3%). Организаторы праздников оказались практически на четверть (24%) востребованнее в Красноярске и Воронеже. В Казани спрос на услуги таких специалистов увеличился на 23%, в Челябинске — на 12%, а в Нижнем Новгороде — на 5%.

Активнее всего к мастерам на час обращались жители Воронежа: в этом городе интерес к подобным услугам вырос в 2,3 раза. В Самаре рост составил 23%, в Ростове-на-Дону — 14%, а в Нижнем Новгороде — 5%. Услугами по уходу за животными на 16% чаще пользовались в Красноярске, на 10% — в Самаре, и на 6% — в Челябинске. Благоустройство сада и участка оказалось одной из услуг с наиболее высокой динамикой роста в Ростове-на-Дону (33%) и Красноярске (7%).