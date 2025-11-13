Общество

Эксперт рассказала о трендах продвижения в соцсетях

Главный тренд 2026 года по продвижению в соцсетях – умение удивлять, отметила маркетолог-практик, основатель и генеральный директор «Маркетинговое агентство Слон» Светлана Ерофеева. По ее мнению, важно не идти за толпой.

«Нужно не делать то, что делают остальные, то есть не хайповать на каких-то трендах, на каких-то новостях, на каких-то событиях, о которых пишут все, потому что чаще всего это и происходит в соцсетях. Что значит идти против всех? Это значит как раз удивлять, рассказать не о каком-то событии, обсуждаемом всеми, рассказать о красоте природы, об истории, которая с вами произошла этой осенью, вспомнить что-то, что давно никто не вспоминал. Все, что мы пишем – это повторение, переосмысливание того, что было когда-то, все события цикличны», – объяснила маркетолог.

Хороший ход расположить к себе подписчиков – похвалить кого-то, продолжила эксперт.

«Похвалу редко услышишь, в основном все выпячивают рассказы о себе, а других чаще даже обесценивают. Это очень плохо, на это люди никак не реагируют, либо реагируют отрицательно. Поэтому похвалите даже незнакомого вам человека, если вам понравилось, как он себя ведет в соцсетях, напишите ему благодарность и вообще любая благодарность и положительный тон в противовес хейтерам, которых сейчас огромное количество, это большой плюс вам», – советует Светлана Ерофеева.

Еще один тренд по продвижению соцсетей – это добрые дела, пишет радио Sputnik.

«Даже если вы сейчас не можете сейчас придумать, какое доброе дело сможете сделать, посмотрите на других, на тех, которые делают добрые дела, и напишите о них. Это будет ваш небольшой вклад. Если у вас знакомые есть, вы с ними переписываетесь в WhatsApp*, тоже не поленитесь упомянуть их или попросить их разрешение о том, чтобы рассказать какую-то историю о них тоже самое, что поблагодарить их», – рекомендует Ерофеева.

В помощь продвижению в соцсетях – позитивный настрой и легкий юмор, добавила маркетолог.

«Сейчас модно проводить всякие акции, распродажи, но вы можете написать забавную историю о том, как в этих распродажах накупили какого-то хлама или как вас обманули? А вы, в общем-то не обиделись. Все позитивное сейчас тоже в тренде, потому что люди в усиленной тревожности, в глубоком стрессе, о чем говорит огромное количество закупок антидепрессантов и обращений к психологам. Поэтому все позитивное, юмор не черный ни в коем случае, легкий, который позволяет расслабиться. Будьте человеком, будьте собой и не будьте одиноки. Соцсети для того, чтобы вы проявляли внимание к другим, к жизни других. Только это должно быть не искусственное внимание, а действительно реальное», – считает Светлана Ерофеева.

По ее мнению, чтобы выделяться на фоне тысяч миллионов сообщений, нужна какая-то фишка, особый либо талисман, либо какой-то слоган, которым вы заканчиваете свой пост.

«Это может быть что-то позитивное, мотивирующее или успокаивающее, поддерживающее, но, в общем то, что будет ассоциироваться именно с вами, здесь можно и дизайн присовокупить, но в целом важнее даже смысл, который вы можете оформить», – заключила эксперт.

* Принадлежит компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.