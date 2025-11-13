Общество

Псковские росгвардейцы встретились с воспитанниками центра «Воин» в рамках Дня призывника

В Пскове в рамках мероприятий, посвящённых Дню призывника, состоялась познавательная встреча воспитанников центра «Воин» с сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия росгвардейцы рассказали молодым людям о службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Участники встречи подробно обсудили особенности работы подразделений вневедомственной охраны, социальные гарантии, предоставляемые сотрудникам ведомства.

Особое внимание было уделено реальным примерам из служебной практики, воспитанники центра узнали о случаях проявления мужества и героизма сотрудников Росгвардии при выполнении служебных задач.

Представители ведомства подчеркнули значимость осознанного подхода к выбору профессии в силовых структурах. «Наша цель — помочь молодым людям глубже понять специфику службы, увидеть в ней не только почётную обязанность, но и возможность профессиональной самореализации, стабильного трудоустройства и социального обеспечения», — отметили организаторы встречи.