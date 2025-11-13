Общество

Пропавшего в 2000 году бывшего заключенного из Саратова ищут в Псковской области

Полиция разыскивает Дмитрия Борисова 1960 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Изображение: УМВД России по Псковской области

Дмитрий Борисов пропал без вести с 1 июня 2000 года. Его дочь сообщила, что в 1980-х годах семья жила в Пскове, но после развода родителей в 1984 году связь с отцом поддерживалась только через письма. Они приходили из Саратова, возможно, с улицы Вишневой или Вишневского проезда. Письма прекратились около 1999 года.

Дмитрий Борисов вышел на свободу из СИЗО в Саратове по постановлению прокурора 1 июня 2000 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

На момент исчезновения Дмитрию Борисову было около 40 лет, он имел худощавое телосложение и рост около 175 см.

Граждан, которые могут помочь в поисках, просят сообщить информацию по телефонам: 8-(811-2) 59-63-09, 8-991-488-28-61, 8-952-214-48-97 или в дежурную часть УМВД по Пскову по номеру 8-(811-2) 59-63-22.