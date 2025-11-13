Общество

Млечный путь и созвездие Большой медведицы запечатлели над Мальской Долиной

Ночные пейзажи запечатлели в Мальской Долине. На кадры попали восходящее созвездие Ориона над соснами, Млечный путь и созвездии Большой медведицы. Об этом сообщил астроном-любитель Петр Митрофанов на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов/ ВКонтакте

«Если выход с хорошим обзором к самому Мальскому озеру достаточно сложной найти (есть только один проем, откуда обзор только на юго-запад), то на небольшом озере вблизи деревни Лисьи Горки, можно отыскать хороший обзор почти во все стороны, но в основном на восток и запад. В принципе, оттуда можно неплохо снимать, там полярные сияния с отражением их в воде», - написал Пётр Митрофанов.

Астоном-любитель отметил, что имеется достаточно сильная засветка на востоке от города, куда открывается основной вид с этого озера при подъезде к нему. Рядом есть мостик, пройдя по которому, открывается обзор на юг.