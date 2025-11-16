Общество

Продажи сигарет за год в России упали более чем на 20%

Россияне за год — с осени 2024 года по осень 2025-го — сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали аналитики «Контур.Маркета», изучив более чем 4,3 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране.

«В сегменте «Сигареты» падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в одном из регионов, в Красноярском крае, продажи увеличились на 5%, несмотря на повышение цены на 13%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%», — рассказали в компании.

Кроме того, практически все регионы показали рост цены на курительный табак, в среднем по стране на 10%, за исключением Краснодарского края, где цена, наоборот, снизилась на 19% сразу, пишет РИА Новости.

«Правда, на спросе это не отразилось никак — при том, что в среднем по стране спрос упал на те же 19%», — добавили аналитики.

Однако подобная ситуация не сказалась на росте в сфере розничной торговли табачной продукцией в России, где положительная динамика прослеживается с 2022 года.

«По состоянию на 1 ноября 2025 года общее число магазинов, торгующих табачными изделиями, в стране увеличилось на 39,8%», — заключили в компании.