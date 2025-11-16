Общество

В Псковской области увеличили квоту на отлов бездомных животных в 2025 году

В Псковской области увеличили квоту на отлов бездомных животных до конца 2025 года, данная информация следует из приказа комитета по ветеринарии региона.

Цифры увеличены до 478 собак и 89 кошек.

Ранее предполагалось, что удастся отловить 399 собак и 82 кошки.

Напомним, недавно были внесены изменения в план-график отлова в Невельском округе. Число собак для отлова было увеличено с 84 до 91.

Смотрите также Квоту на отлов бездомных животных в 2025 году увеличили в Невельском округе

Ранее сообщалось, что активность стаи бездомных собак отмечают жители псковской деревни Новая Гоголевка.

Смотрите также Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку

Также в Островском округе обострилась ситуация с безнадзорными животными. Жители подали петицию об отлове бездомных собак.