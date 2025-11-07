Общество

Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку

Активность стаи бездомных собак отмечают жители деревни Новая Гоголевка в Псковском районе. Видео и фото разместили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Ситуация с бесхозными собаками в Новой Гоголевке (конкретно: в районе дома 76). Свободно бегающая стая из 8-10 голов, не считая постоянно рождающихся щенков, убивает котов, нападает на домашних собак. Ждать нападения на людей?» - рассказал автор видео.

Ранее сообщалось, что в Островском районе обострилась ситуация с безнадзорными животными.