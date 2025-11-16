Общество

Президент РФ утвердил 9 апреля Днем штурма и взятия Кенигсберга

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает новую памятную дату России: 9 апреля - День героического штурма и взятия Кёнигсберга (1945 год).

Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945 года) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, столицы Восточной Пруссии.

Штурм осуществляла Земландская группировка советских войск. Потери противника составили 92 тысяч пленными и около 40 тысяч убитыми.

«Взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 года стало поворотным моментом в Восточно-Прусской операции и одним из ключевых событий заключительного этапа Великой Отечественной войны», — говорится на сайте Госдумы.