Благоустройство подъезда к Москвинской школе произвели в Псковском районе

Благоустроены подъездные пути к образовательному учреждению Псковского муниципального округа – Москвинской школе, расположенной в Краснопрудской волости, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Решение принято в диалоге с руководством сельского поселения и администрации школы.

«До этого момента состояние подъезда и подхода к школе оставляло желать лучшего. Особенно радует, что исполнитель работ оперативно справился с выполнением поставленной задачи – это как нельзя кстати в период межсезонья», - сообщила Наталья Федорова.

Она отметила, что в этом сезоне аналогичный вопрос удалось решить в деревне Тямша, где на подходе к гимназии построен тротуар, парковка на 10 машиномест и выполнен ремонт участка дороги.

«В рамках формирование бюджета округа специалисты прорабатывают вопрос включения финансирования на аналогичные работы по ряду объектов социальной инфраструктуры», - резюмировала глава округа.