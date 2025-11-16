Общество

35% рекрутеров Пскова сталкиваются с использованием соискателями ИИ при трудоустройстве — опрос

Использование соискателями искусственного интеллекта в процессе прохождения вступительных испытаний при трудоустройстве становится привычным явлением для рекрутеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

С этим сталкивались 35% опрошенных специалистов по подбору персонала, при этом лишь 3% рекрутеров узнали о факте использования нейросетей непосредственно от самих соискателей, гораздо чаще они догадывались об этом самостоятельно (32% респондентов).

Среди тех рекрутеров, которые имели опыт проверки тестовых заданий, выполненных при поддержке ИИ, оценки подобной практики разделились. 42% против использования ИИ при прохождении вступительных испытаний. 33% отнеслись к использованию соискателями новых технологий положительно. Нейтральную позицию заняли 21% участников опроса.

Использование искусственного интеллекта в процессе поиска работы перестало быть гипотетическим сценарием и стало реальностью, с которой регулярно сталкиваются рекрутеры. Однако HR-сообщество еще не выработало единого подхода к этому явлению. Раскол во мнениях, когда значительная доля рекрутеров видит в ИИ угрозу объективной оценке кандидатов, а другая — воспринимает его как инновационный инструмент, указывает на начало трансформации традиционных процессов найма и необходимость выработки новых правил игры.

Как рекрутеры меняют подход к тестовым заданиям, чтобы сохранить объективность найма? Клиенты SuperJob называли следующие способы: